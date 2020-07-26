МоваЯзык

Топ-темы:

Ярмоленко забил необычный спасительный гол, выйдя на замену в АПЛ

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
6,1 т.

  • 16 декабря 2019 года Ярмоленко получил травму приводящей мышцы бедра и выбыл на полгода

  • Последний раз Андрей выходил на поле с первых минут 8 июля – в матче 34-го тура с «Бернли» (0:1)

  • За 23 матча текущего сезона украинец сыграл 999 минут (в среднем 42 минуты за матч), забив 5 голов и сделав 1 передачу

  • Наш соотечественник 10 раз выходил в стартовом составе и 13 раз на замену (самый большой показатель в команде)

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко отметился забитым мячом.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко спас свою команду от поражения в матче 38-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге (АПЛ) с "Астон Вилллой".

30-летний футболист сборной Украины вышел на замену во втором тайме и на 85-й минуте сравнял счет (1:1).

Попав в ногу сопернику, мяч по необычной высокой траектории опустился четко в нижний угол ворот. Официальный сайт АПЛ записал гол на нашего соотечественника. Для Андрея это стало 5-м голом за 22 игры в текущем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Ярмоленко вышел на замену в лондонском дерби против "Челси" и забил победный гол в самой концовке поединка, сделав счет 3:2.

АнглияЛондонПремьер-лига УкраиныФК Вест ХэмАндрей Ярмоленко
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол