Ярмоленко забил необычный спасительный гол, выйдя на замену в АПЛ

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко спас свою команду от поражения в матче 38-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге (АПЛ) с "Астон Вилллой".

30-летний футболист сборной Украины вышел на замену во втором тайме и на 85-й минуте сравнял счет (1:1).

Попав в ногу сопернику, мяч по необычной высокой траектории опустился четко в нижний угол ворот. Официальный сайт АПЛ записал гол на нашего соотечественника. Для Андрея это стало 5-м голом за 22 игры в текущем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Ярмоленко вышел на замену в лондонском дерби против "Челси" и забил победный гол в самой концовке поединка, сделав счет 3:2.