Ярмоленко забил необычный спасительный гол, выйдя на замену в АПЛ
16 декабря 2019 года Ярмоленко получил травму приводящей мышцы бедра и выбыл на полгода
Последний раз Андрей выходил на поле с первых минут 8 июля – в матче 34-го тура с «Бернли» (0:1)
За 23 матча текущего сезона украинец сыграл 999 минут (в среднем 42 минуты за матч), забив 5 голов и сделав 1 передачу
Наш соотечественник 10 раз выходил в стартовом составе и 13 раз на замену (самый большой показатель в команде)
Андрей Ярмоленко отметился забитым мячом.
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко спас свою команду от поражения в матче 38-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге (АПЛ) с "Астон Вилллой".
30-летний футболист сборной Украины вышел на замену во втором тайме и на 85-й минуте сравнял счет (1:1).
Попав в ногу сопернику, мяч по необычной высокой траектории опустился четко в нижний угол ворот. Официальный сайт АПЛ записал гол на нашего соотечественника. Для Андрея это стало 5-м голом за 22 игры в текущем сезоне.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Ярмоленко вышел на замену в лондонском дерби против "Челси" и забил победный гол в самой концовке поединка, сделав счет 3:2.