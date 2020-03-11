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11 марта • обновлено в 12:37
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Ярмоленко вернулся после травмы, отыграв полный матч за "Вест Хэм"

1.9т
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Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отыграл 90 минут за молодежную команду в матче четвертьфинала Международного кубка Премьер-лиги против "Дерби Каунти".

Как сообщает официальный сайт "Вест Хэма", украинец впервые вышел в поединке соревновательного характера после травмы бедра, полученной в середине декабря в игре английской Премьер-лиги против "Саутгемптона". Наш соотечественник провел на поле 90 минут матча, который закончился вничью 3:3, и был заменен перед началом дополнительного времени. Ярмоленко не сумел отметиться результативными действиями, но принял активное участие в голевых атаках команды.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Официальный сайт "Вест Хэм Юнайтед"

Напомним, что возвращение украинца на поле неоднократно откладывалось из-за длительного восстановления после травмы. Ожидается, что наш соотечественник может сыграть в следующем поединке "Вест Хэма" против "Вулверхэмптона" в АПЛ, который запланирован на воскресенье, 15 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарплата Андрея Ярмоленко может уменьшиться в два раза, если его команда не сумеет сохранить прописку в высшем английском дивизионе.

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Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия Лондон
Тег
ФК Вест Хэм
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