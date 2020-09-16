Ярмоленко отдал голевую передачу в матче английского Кубка и помог команде победить

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметился ассистом в матче Кубка английской лиги против "Чарльтона" (3:0).

Украинец отдал результативную передачу на Себастьяна Алле в моменте с первым голом в поединке. Наш соотечественник оторвался от защитников и выкатил мяч на пустые ворота своему партнеру по команде.

Отметим, что еще при счете 0:0 Ярмоленко удалось отправить игровой снаряд в сетку после углового, но гол Андрея был отменен из-за нарушения правил. Украинец провел на поле все 90 минут, сыграв на привычной позиции правого вингера.

В следующем раунде "Вест Хэм" встретится с победителем пары "Лидс Юнайтед" – "Халл Сити".

Как сообщал OBOZREVATEL, английские болельщики остались недовольны решением тренера лондонского клуба Дэвида Мойеса оставить Ярмоленко на скамейке запасных в первом туре АПЛ.

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