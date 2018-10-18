Ярмоленко не стал отвечать по-русски: спортивные итоги 17 октября

Ярмоленко не стал отвечать по-русски на вопрос про Украину, сборная Украины по футболу может сыграть с Россией в Лиге наций и уникальная чемпионка мира отказалась менять гражданство Украины . OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 17 октября.
Кроме того, в UFC объявили решение по исключению Хабиба, в России восхитились голом нашего футболиста в Лиге наций, а Кадыров рассказал о расправе над МакГрегором. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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