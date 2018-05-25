Ярмоленко и Коноплянка – в Лиге чемпионов: итоги европейских футбольных чемпионатов

У европейских клубов начались летние каникулы. На них футболисты ушли в разном настроении.

Англия. Набрав в 38-ми матчах Премьер-лиги 100 очков, "Манчестер Сити" по этому показателю установил рекорд Лиги. Кроме этого, в 32-х играх "горожане" добыли победы, забили в ворота соперников 106 мячей, при этом в свои пропустили всего 27. На 19 очков отстали от своих земляков подопечные Жозе Моуриньо. Бронзовый призер – столичный "Тоттенхэм" – набрал 77 очков.

Клуб "Бернли", заняв седьмое место, впервые за 51 год добыл право сыграть в Лиге Европы. Компанию ему составили "Челси" и "Арсенал". Команда "Кристалл Пелэс" стала первой командой с сезона-1899/1900, которая, проиграв семь стартовых матчей, избежала вылета, заняв итоговое 11-е место. 118 лет назад подобное удалось "Ливерпулю".

Лучшим игроком сезона АПЛ был признан Мохаммед Салах. В чемпионате египтянин наколотил 32 мяча. А в субботу, 26 мая, в Киеве у него есть шанс вместе с "мерсисайдцами" завоевать еще один трофей в свою коллекцию – Кубок Лиги чемпионов.

Германия. В последнем туре Бундеслиги прервалась 38-матчевая беспроигрышная домашняя серия "Баварии". Настроение многократному чемпиону Германии подпортил "Штутгарт", обыграв мюнхенцев со счетом 4:1. Команда Хайнкеса впервые пропустила четыре мяча на своем поле впервые за десять последних лет.

Поляк Роберт Левандовски стал первым легионером в истории Бундеслиги, который в трех сезонах подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 29 голов в 30-ти проведенных матчах. Евгений Коноплянка в составе "Шальке" стал серебряным призером чемпионата. Его команда выступит в Лиге чемпионов, как и финишировавшая четвертой дортмундская "Боруссия" Андрея Ярмоленко.

"Гамбург" до нынешнего сезона был единственной командой, ни разу не вылетавшей из высшего немецкого дивизиона. Но на этот раз "динозавры", к большому сожалению своих болельщиков, понизились в классе, заняв 17-е место. Такая же судьба и у "Кельна". В Лигу Европы пробился "Байер", но украинец Владлен Юрченко покидает леверкузенский клуб.

Италия. "Наполи" в борьбе за чемпионство уступил "Ювентусу". Президент клуба Де Лаурентис обвинил тренера Сари в потере золотых медалей: "Это происходит, когда тренер не использует всех футболистов, имеющихся в команде".

Легендарный Джанлуиджи Буффон вратарь "Ювентуса" и "Скуадры Адзурры", подтвердил нелегкое решение покинуть большой футбол. Он много лет своей блестящей игрой радовал итальянских болельщиков. Буффон – эталон джентльмена на футбольном поле, феномен стабильности, европейский рекордсмен по матчам за сборную. В 2006 году в Германии он стал чемпионом мира. Когда же сборная Италии не смогла преодолеть стыковые матчи на ЧМ-2018, уступив Швеции, Джиджи горько плакал.

Франция. Обеспечив себе досрочную победу в чемпионате Франции, в предпоследнем туре "ПСЖ" огорчил своих поклонников. 41-матчевую беспроигрышную серию парижан удалось прервать "Ренну", который обыграл подопечных Унаи Эмери со счетом 2:0. А вот президент клуба Нассер Аль-Хелаифи порадовал поклонников столичного клуба, заявив, что бразилец Неймар останется в Париже на следующий сезон. "Он нужен ПСЖ и вам".

Испания. Каталонская "Барселона", ведомая Лионелем Месси, очень уверенно провела чемпионат Ла Лиги, опередив задолго до финиша своих преследователей – "Атлетико" и "Реал". Один из лидеров "Реала" Гарет Бэйл четыре раза в чемпионате сделал дубль. "Все бы так зажигали", – отметил игру валлийца Зинедин Зидан.