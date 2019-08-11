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"Я люблю тебя, Москва": на стадионе во Львове произошла дикая "лажа"

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На стадионе "Украина" во Львове звукорежиссер включил трек российских исполнителей Timati и DJ Smash – "Moscow Never Sleeps".

Инцидент произошел перед матчем 3-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Карпаты" - "Мариуполь" (1:1)

"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", – оценил в Facebook ситуацию исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

"Я люблю тебя, Москва": на стадионе во Львове произошла дикая "лажа"

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Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "Карпаты" со счетом 0:3 проиграли "Шахтеру", позволив "горнякам" установить рекорд Украины.

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Львов
Тег
ФК Карпаты
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
И что, стадион подпевал?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Грушники, однозначно. Это не по ночам тряпки развешивать на пустырях.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Да это не лажа. Это голая срака.
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