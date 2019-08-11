"Я люблю тебя, Москва": на стадионе во Львове произошла дикая "лажа"

На стадионе "Украина" во Львове звукорежиссер включил трек российских исполнителей Timati и DJ Smash – "Moscow Never Sleeps".

Инцидент произошел перед матчем 3-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Карпаты" - "Мариуполь" (1:1)

"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", – оценил в Facebook ситуацию исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "Карпаты" со счетом 0:3 проиграли "Шахтеру", позволив "горнякам" установить рекорд Украины.

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