"Я кайфую": Ракицкий восхитился Россией, вспомнив "Донбасс Арену"

Украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий комментируя свой дебютный гол за питерский клуб, подвел краткие итоги своего выступления в команде "Газпрома".

Ярослав Ракицкий

"У меня все хорошо в Петербурге, очень нравится играть на "Газпром Арене". Рад, что даже на товарищеские игры ходит до 40 тысяч, для меня это впервые. Такое было только в Донецке, когда мы на "Донбасс Арене" играли. Я кайфую от русских болельщиков, спасибо им", – сказал Ракицкий в интервью клубной пресс-службе.

Ярослав Ракицкий на "Зенит-ТВ": "Посвящаю забитый мяч своей семье. Скоро нас ждет пополнение!"#ЗенитОренбург pic.twitter.com/IzS6OGG54Q — ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 31 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в январе 2019 года. Федерация футбола Украины отреагировала на это, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Позже футбольный менеджер Вадим Шаблий заявил, что Ярослав осознанно выбрал российский "Зенит". По мнению агента, экс-футболист "Шахтера"понимал, что может лишиться места в национальной команде Украины.

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