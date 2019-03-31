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"Я кайфую": Ракицкий восхитился Россией, вспомнив "Донбасс Арену"

2.2тЧитать материал на украинском

Украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий комментируя свой дебютный гол за питерский клуб, подвел краткие итоги своего выступления в команде "Газпрома".

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

"У меня все хорошо в Петербурге, очень нравится играть на "Газпром Арене". Рад, что даже на товарищеские игры ходит до 40 тысяч, для меня это впервые. Такое было только в Донецке, когда мы на "Донбасс Арене" играли. Я кайфую от русских болельщиков, спасибо им", – сказал Ракицкий в интервью клубной пресс-службе.

Новости
Вместо сборной Украины: "Зенит" с Ракицким провалил товарищеский матч

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в январе 2019 года. Федерация футбола Украины отреагировала на это, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Позже футбольный менеджер Вадим Шаблий заявил, что Ярослав осознанно выбрал российский "Зенит". По мнению агента, экс-футболист "Шахтера"понимал, что может лишиться места в национальной команде Украины.

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Тема
чемпионат России
Персона
Ярослав Ракицкий
Место
РоссияСанкт-Петербург
Тег
ФК Зенит
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