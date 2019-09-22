"Вы кому-то нужны?" Ультрас показали, как на самом деле относятся к "Шахтеру" - фотофакт

Ультрас "Шахтера" продемонстрировали пустые гостевые трибуны в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против "Десны".
"Вот выездной сектор команды "у который миллионы болельщиков". Эй, "Шахтер", где ваши многомиллионные болельщики? Вы кому-то нужны?" - говорится в Twitter "Кроты".
Ахах)— Кроты (@Ultras_Shakhtar) September 22, 2019
Вот выездной сектор команды "у который миллионы болельщиков"...
Эй, @FCShakhtar где ваши многомиллионные болельщики?
Вы кому то надо? pic.twitter.com/b7QvawbREn
Многие фанаты "Шахтера" смотрели за матчем с крыши заброшенного здания недалеко от стадиона в Чернигове. Они отказываются посещать матчи из-за несогласия с позицией донецкого клуба о покупке билетов по паспортам.
Вот так в этот раз мы поддерживали Шахтёр.— Кроты (@Ultras_Shakhtar) September 22, 2019
Почему? Потому что администрация Шахтёра требует наши паспортные данные.
Зачем? Для того что бы слить наши данные сепарам. Как слили весной 2014 года. pic.twitter.com/eR12XANir0
"Вот так в этот раз мы поддерживали Шахтёр. Почему? Потому что администрация Шахтёра требует наши паспортные данные. Зачем? Для того что бы слить наши данные сепарам. Как слили весной 2014 года", - говорится в Twitter "Кроты".
Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Десна" - "Шахтер" завершилась минимальной победой "горняков". Единственный гол в первом тайме забил Марлос.
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