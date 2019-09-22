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22 сентября • обновлено в 18:57
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"Вы кому-то нужны?" Ультрас показали, как на самом деле относятся к "Шахтеру" - фотофакт

1.7т Читать материал на украинском

Ультрас "Шахтера" продемонстрировали пустые гостевые трибуны в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против "Десны".

"Вот выездной сектор команды "у который миллионы болельщиков". Эй, "Шахтер", где ваши многомиллионные болельщики? Вы кому-то нужны?" - говорится в Twitter "Кроты".

Многие фанаты "Шахтера" смотрели за матчем с крыши заброшенного здания недалеко от стадиона в Чернигове. Они отказываются посещать матчи из-за несогласия с позицией донецкого клуба о покупке билетов по паспортам.

"Вот так в этот раз мы поддерживали Шахтёр. Почему? Потому что администрация Шахтёра требует наши паспортные данные. Зачем? Для того что бы слить наши данные сепарам. Как слили весной 2014 года", - говорится в Twitter "Кроты".

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Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Десна" - "Шахтер" завершилась минимальной победой "горняков". Единственный гол в первом тайме забил Марлос.

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Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Фк "Шахтер"
Место
Украина Чернигов
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