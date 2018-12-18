''Все наоборот'': тренер "Олимпиакоса" дал прогноз на матч с "Динамо"

Главный тренер "Олимпиакоса" португалец Педро Мартинс, размышляя о том, как сложатся матчи его команды в противостоянии с киевским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы, считает, что грекам вполне по силам пройти украинский клуб.

"У нас есть реальные шансы на выход. Хотя мы столкнемся с сильной командой, в которой много хороших игроков. Там выступают члены сборной Украины, за плечами которых большой международный опыт. Я ожидаю два ровных и упорных матча. Дальше пройдет команда, которая окажется более эффективной и внимательной к нюансам. Мы должны очень умно подойти к предстоящим поединкам. Шансы есть у всех", - цитирует португальца zbirna.com

Наставник "Олимпиакоса" сетует на то, что ответный матч его команда будет проводить на выезде, считая поддержку родного стадиона большой силой.

"Болельщики всегда с нами, они нас хорошо поддерживают. К сожалению, в этом противостоянии все наоборот. Тем не менее, мы уверены, что в домашнем матче стадион нам поможет. У нас хорошие шансы пройти этот этап. Мы лишь должны быть очень умными и осторожными", – сказал в заключение Мартинс.

Несмотря на надежды тренера греческой команды на поддержку болельщиков, матч с "Динамо" может пройти и при пустых трибунах. В заключительной игре группового этапа ЛЕ после победы над "Миланом" фаны "Олимпиакоса" прорвались на поле, вследствие чего УЕФА завел дело против греческого клуба, рассмотрение которого назначено на 10 января 2019 года.

Также грекам приписывают еще два нарушения – блокировку выходов со стадиона и использование пиротехники.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич сдержанно прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где соперником столичного клуба стал греческий "Олимпиакос".