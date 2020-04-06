Все еще нацист: Испанские болельщики не оценили благородный поступок Зозули

Испанские болельщики неоднозначно отреагировали на поступок украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули, который подарил оборудование местной больнице.

"Он все еще нацист", "Жест красивый, но не отнимает того факта, что он нацист", "Отлично, Роман! Большое спасибо, нацист!"

Роман Зозуля

Другой пользователь поблагодарил нашего футболиста, но прикрепил фотографию Адольфа Гитлера в больнице.

Нашлись и те, кто поддержал Зозулю. Они похвалили его за реальные действия в этой тяжелой ситуации.

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