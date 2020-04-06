Все еще нацист: Испанские болельщики не оценили благородный поступок Зозули

Испанские болельщики неоднозначно отреагировали на поступок украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули, который подарил оборудование местной больнице.
"Он все еще нацист", "Жест красивый, но не отнимает того факта, что он нацист", "Отлично, Роман! Большое спасибо, нацист!"
Роман Зозуля
Другой пользователь поблагодарил нашего футболиста, но прикрепил фотографию Адольфа Гитлера в больнице.
MUCHAS GRACIAS DON ROMAN!!! pic.twitter.com/QnANPCtHyZ— NUNCA_GRIS (@SR_BRUS) April 2, 2020
Нашлись и те, кто поддержал Зозулю. Они похвалили его за реальные действия в этой тяжелой ситуации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2017-го Зозуля перешел в "Райо Вальекано".
Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.
В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".
Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды.
15 декабря 2019 года матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в адрес Зозули.
На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента.
В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.
Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов-мадридцев.
Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.
Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку, заявив что гордится своим украинским гражданством.
7 февраля "Райо Вальекано" за этот инцидент получил штраф в 18 тысяч евро, а также частичное закрытие трибун на двух ближайших домашних матчах.
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