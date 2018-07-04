В УПЛ хотят ввести неожиданный запрет

В ближайшее время в украинской Премьер-лиге может появиться запрет на тренеров-иностранцев. Об этом заявил глава Всеукраинского объединения футбольных тренеров Николай Павлов.

"Положение украинских футбольных тренеров остается сложным. Количество рабочих мест уменьшается, а в УПЛ растет процент иностранных главных тренеров. Сейчас их уже 5 при 12 клубах. Мы обсудим различные варианты, в том числе введение лимита на тренеров-легионеров или введение заявочного взноса за назначение тренера-легионера по примеру, который существует за заявку игрока-легионера. Средства, которые поступят от клубов, пойдут на улучшение обучения украинских тренеров", - отметил Николай Павлов, которого цитирует Sport Arena.

По словам Павлова, в Украине происходят процессы, которые могут нанести существенный вред футболу.

"Почему руководители берут иностранных тренеров? К сожалению, часто бывает так, что они сами ничего не знают о своих новых тренерах, а те ничего не знают об Украине и ее особенностях. Вот и получается, что тренер проработал несколько месяцев и уехал, вроде как его и не было", - отметил Павлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный форвард сборной Италии Фабрицио Раванелли возглавил клуб украинской Премьер-лиги.