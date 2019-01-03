Вратарю сборной Украины приготовили подставу в "Реале"

Голкипер национальной сборной Андрей Лунин, который находится в аренде в "Леганесе", мог вернуться в мадридский "Реал". Однако конкурент на позицию украинского вратаря Кейлор Навас передумал покидать столичную команду.

Несколько дней назад костариканский футболист на своей странице в Instagram запостил фото с болельщиками королевского клуба, подписав его "Спасибо за все". Журналисты расценили этот жест как прощание с "Реалом", однако в СМИ появилась информация о том, что "сливочные" не отпустили Наваса. Вратарь подписал соглашение с "бланкос" еще на один год. Таким образом до июня 2021 года костариканец будет защищать цвета "Реала", сообщает Marca.

Кейлор Навас Real Madrid C.F.

Ранее Навас был недоволен отсутствием игровой практики после покупки голкипера Тибо Куртуа. Костариканский вратарь посчитал это проявлением неуважения, ведь он вместе с командой добыл три подряд трофея Лиги чемпионов.

Подписание нового контракта делает возвращение Лунина в "Реал" менее вероятным, и позиция третьего вратаря клуба является не такой привлекательной для украинца.

Андрей Лунин realmadrid.com

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", собирается до конца сезона остаться в "Леганесе", где сейчас выступает на правах аренды.