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Чемпионат мира 2018
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Вратаря сборной Хорватии довели до слез перед матчем с Россией

2.1тЧитать новость на украинском

Голкипер сборной Хорватии Даниель Субашич не смог сдержать слез после вопроса о его погибшем друге Хрвое Кустиче.

В матче 1/8 финала против Дании Субашич взял три удара в серии пенальти и посвятил победу своему другу футболисту Хрвое Кустичу, который трагически погиб десять лет назад. Все победы Субашич посвящяет именно ему и на каждый матч надевает футболку с изображением Кустича.

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Кустич погиб в 2008 году в возрасте 24 лет. В матче чемпионата Хорватии он пытался догнать уходящий в аут мяч, но подскользнулся и ударился головой о бетонную стену, расположенную в нескольких метрах от поля. Футболиста срочно отвезли в больницу и сделали операцию, но через пять дней он скончался.

Сборная Хорватии обыграла Данию в серии пенальти и в 1/4 финала сыграет с хозяевами чемпионата - сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, бельгийский футболист забил на ЧМ-2018 нереальный гол головой.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объект
сборная Хорватии по футболу
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