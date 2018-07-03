Вратаря сборной Хорватии довели до слез перед матчем с Россией

Голкипер сборной Хорватии Даниель Субашич не смог сдержать слез после вопроса о его погибшем друге Хрвое Кустиче.

В матче 1/8 финала против Дании Субашич взял три удара в серии пенальти и посвятил победу своему другу футболисту Хрвое Кустичу, который трагически погиб десять лет назад. Все победы Субашич посвящяет именно ему и на каждый матч надевает футболку с изображением Кустича.

На пресс-конференции вратарь Хорватии Субашич расплакался после вопроса о его друге, который трагически погиб. Голкипер все победы посвящает ему и называет своим ангелом-хранителем. pic.twitter.com/7ptlu6RB1A — Радио Комсомольская правда (@radio_kp) July 3, 2018

Кустич погиб в 2008 году в возрасте 24 лет. В матче чемпионата Хорватии он пытался догнать уходящий в аут мяч, но подскользнулся и ударился головой о бетонную стену, расположенную в нескольких метрах от поля. Футболиста срочно отвезли в больницу и сделали операцию, но через пять дней он скончался.

Croatian GK Danijel Subašić, the hero of the #CRODEN match today always wears a shirt with an image of his late friend Hrvoje Ćustić, who died 10 years ago after hitting a concrete wall during a match of the Croatian league, trying to receive the ball Subašić sent towards him. pic.twitter.com/6PYcskugB7 — Jas Frank (@JasMFrank) July 1, 2018

Сборная Хорватии обыграла Данию в серии пенальти и в 1/4 финала сыграет с хозяевами чемпионата - сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, бельгийский футболист забил на ЧМ-2018 нереальный гол головой.