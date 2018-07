Вратаря сборной Хорватии довели до слез перед матчем с Россией

Голкипер сборной Хорватии Даниель Субашич не смог сдержать слез после вопроса о его погибшем друге Хрвое Кустиче.

В матче 1/8 финала против Дании Субашич взял три удара в серии пенальти и посвятил победу своему другу футболисту Хрвое Кустичу, который трагически погиб десять лет назад. Все победы Субашич посвящяет именно ему и на каждый матч надевает футболку с изображением Кустича.

Кустич погиб в 2008 году в возрасте 24 лет. В матче чемпионата Хорватии он пытался догнать уходящий в аут мяч, но подскользнулся и ударился головой о бетонную стену, расположенную в нескольких метрах от поля. Футболиста срочно отвезли в больницу и сделали операцию, но через пять дней он скончался.

Croatian GK Danijel Subašić, the hero of the #CRODEN match today always wears a shirt with an image of his late friend Hrvoje Ćustić, who died 10 years ago after hitting a concrete wall during a match of the Croatian league, trying to receive the ball Subašić sent towards him. pic.twitter.com/6PYcskugB7