Вратарь во время матча прикинулся трупом - опубликовано видео

В сети вспомнили самое необычное удаление в истории футбола, которое состоялось в 2015 году. Вратарь эквадорской "Барселоны" Максимо Бангера решил притвориться мертвым, чтобы его не выгнали с поля за фол последней надежды.

В поединке Кубка Либертадорес против колумбийского "Атлетико Насьональ" при счете 1:1 29-летний голкипер на 90-й минуте неудачно сыграл в защите. Увидев в руке рефери красную карточку страж ворот не придумал ничего лучшего, как сымитировать клиническую смерть.

Стоит отметить, что это ему не помогло. Бангера в итоге выгнали с матча, а так как все замены были исчерпаны, в ворота встал полевой игрок "Барселоны" и пропустил удар со штрафного - 1:2.

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