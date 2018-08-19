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Вратарь во время матча прикинулся трупом - опубликовано видео

8.5тЧитать новость на украинском

В сети вспомнили самое необычное удаление в истории футбола, которое состоялось в 2015 году. Вратарь эквадорской "Барселоны" Максимо Бангера решил притвориться мертвым, чтобы его не выгнали с поля за фол последней надежды.

В поединке Кубка Либертадорес против колумбийского "Атлетико Насьональ" при счете 1:1 29-летний голкипер на 90-й минуте неудачно сыграл в защите. Увидев в руке рефери красную карточку страж ворот не придумал ничего лучшего, как сымитировать клиническую смерть.

Стоит отметить, что это ему не помогло. Бангера в итоге выгнали с матча, а так как все замены были исчерпаны, в ворота встал полевой игрок "Барселоны" и пропустил удар со штрафного - 1:2.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вратарь сборной Украины выиграл первый трофей с "Реалом".

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Мироненко Ання
Мироненко Ання
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