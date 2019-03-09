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Вратарь сборной Украины стал лучшим в матче чемпионата Испании

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Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин получил наивысшую оценку в своей команде за матч против мадридского "Атлетико" по версии портала WhoScored. Вратарю национальной сборной Украины поставили 7,5 балла за поединок Ла Лиги.

Вратарь сборной Украины стал лучшим в матче чемпионата Испании

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Лунин впервые за долгое время вышел в основном составе "Леганеса" и на 50-й минуте отразил пенальти от Сауля. Правда, испанский полузащитник со второго раза таки поразил ворота украинского голкипера.

Леганес - Атлетико

Леганес - Атлетико

C.D.Leganes

Еще один украинец Василий Кравец получил за поединок против "Атлетико" оценку 6,5.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Александр Зинченко получил наивысшую оценку за поединок Премьер-лиги Англии против "Борнмута". EA SPORTS FIFA признала нашего спортсмена лучшим игроком матча.

Украинский футболист отыграл весь матч. Зинченко отдал 101 передачу с процентом точности – 96.

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Тема
Чемпионат Испании
Персоны
Андрей ЛунинВасилий Кравец
Теги
ЛеганесАтлетико Мадрид
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