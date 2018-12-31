Вратарь сборной Украины принял неожиданное решение

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", собирается до конца сезона остаться в "Леганесе", где сейчас выступает на правах аренды.

Андрей Лунин

Хотя Лунин и не имеет достаточного игрового времени в "Леганесе", уступая место в воротах основному вратарю команды Ивану Куэльяру, украинский голкипер доволен своим положением и обратился к руководству клуба оставить его до конца сезона, сообщает авторитетное испанское издание AS.

Напомним, что до этого появилась информация о том, что феноменальная игра вратаря сборной Украины за "Леганес" в матче Кубка Испании поразила боссов мадридского "Реала" и они собираются вернуть Лунина в "Реал".

В этом сезоне Лунин сыграл за "Леганес" всего 274 минуты - в 2 матчах в чемпионате Испании, и 2 - в Кубке Испании. В последний раз в Ла Лиге Лунин выходил в старте в матче 13-го тура против "Алавеса".

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, на правах аренды выступающий ныне за "Леганес", попал в символическую сборную лучших арендованных футболистов, играющих в чемпионате Испании.