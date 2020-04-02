Вратарь "Динамо" рассказал, как обматерил бывшего партнера во время матча с "Шахтером"

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко рассказал, как обматерил своего бывшего партнера по команде Жуниора Мораеса.

В мае 2019 года в противостоянии с донецким "Шахтером", цвета которого защищает ныне бразильский нападающий, Бойко удалось отразить пенальти от соперника на 90-й минуте игры. Этот момент позволил динамовцам избежать поражения, что и вызвало эмоции голкипера киевлян.

Денис Бойко "Динамо" Киев от Шурика

"Крикнул ему какой-то матюк. Уже не помню. Крикнул на радостях, на эмоциях. Жмем ли мы ему руку перед игрой? Каждый делает так, как хочет. Первые пару раз команда не жала ему руку. А дальше все зависит от каждого. Кто с ним общается, кто-то нет. Я – нет", – цитирует Бойко "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко сделал неожиданное признание об отношениях с игроками "Динамо".

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