Врач объяснил, почему отменил матч Швейцария – Украина

Главный врач кантона Люцерн Роджер Харшталль заявил, что ситуация с коронавирусом в сборной Украины вышла из-под контроля, поэтому он принял решение отменить ее матч пятого тура Лиги наций против Швейцарии.

В интервью изданию Blick специалист рассказал, что в составе нашей команды может быть значительно больше зараженных людей, однако тест не показывает положительный результат, потому что инфекция еще не успела в достаточной степени распространиться по организму. Он считает, что с каждым днем в нашей сборной может увеличиваться количество больных коронавирусом.

"Несмотря на отрицательные результаты тестов, существует вероятность, что к концу недели они превратятся в положительные. Мы не можем исключать возможность, согласно которой якобы здоровые футболисты могут быть переносчиками коронавируса, поскольку инфекция еще не успела проявиться на момент тестирования. Именно поэтому сборная Украины оказалась на карантине. Я на 100% уверен в этом решении. Конечно, мне хотелось бы, чтобы поединок состоялся и Швейцария одержала заслуженную победу, но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе", – сказал Харшталль.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Швейцария – Украина был отменен. Решение о его дальнейшей судьбе будет принимать УЕФА.