"Возмутительно!" Известный певец похвастался открытием ЧМ в России

Британский певец Робби Уильямс похвастался тем, что будет выступать на открытии чемпионата мира по футболу в России, который начнется 14 июня.

"Очень рад вернуться в Россию, чтобы выступить на открытии чемпионата мира по футболу! Настройтесь в начале четверга на незабываемое шоу!" - рассказал на своей странице в Facebook артист.

Однако этот поступок певца поднял волну возмущения среди интернет-пользователей, в частности, украинских.

"Друзья, здесь Робби радуется, что летит открыть Чемпионат Мира в Мордор..." - написала продюсер Алена Мозговая в Facebook с призывом рассказать Уильямсу в комментариях к его посту о том, в какую страну он собирается.

"Вы поддерживаете страну-агрессора!? И это всемирно известный певец! Возмутительно!" - написал один из пользователей соцсети.

Многие также добавили изображения, которые призывают к бойкоту ЧМ-2018.

Как писал OBOZREVATEL, ранее мир призвали к бойкоту ЧМ-2018 жутким видео.