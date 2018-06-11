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"Возмутительно!" Известный певец похвастался открытием ЧМ в России

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Британский певец Робби Уильямс похвастался тем, что будет выступать на открытии чемпионата мира по футболу в России, который начнется 14 июня.

"Очень рад вернуться в Россию, чтобы выступить на открытии чемпионата мира по футболу! Настройтесь в начале четверга на незабываемое шоу!" - рассказал на своей странице в Facebook артист.

Однако этот поступок певца поднял волну возмущения среди интернет-пользователей, в частности, украинских.

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"Это ж Мордор": клип о ЧМ-2018 высмеяли в сети

"Друзья, здесь Робби радуется, что летит открыть Чемпионат Мира в Мордор..." - написала продюсер Алена Мозговая в Facebook с призывом рассказать Уильямсу в комментариях к его посту о том, в какую страну он собирается.

"Вы поддерживаете страну-агрессора!? И это всемирно известный певец! Возмутительно!" - написал один из пользователей соцсети.

Многие также добавили изображения, которые призывают к бойкоту ЧМ-2018.

Как писал OBOZREVATEL, ранее мир призвали к бойкоту ЧМ-2018 жутким видео.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персона
Робби Уильямс
Место
Россия
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Русский Солдат
Русский Солдат
Свидурни, весь мир готовится к футбольному празднику, а вы к утилизации.
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