Вольфсбург - Шахтер: смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Европы

Если в 1/16 плей-офф Лиги Европы "Шахтер" боролся с несбалансированной и сумбурной "Бенфикой", то теперь "горняки" встрется с прагматичным "Вольфсбургом". Первый их матч пройдет 12 октября в Германии.

"Вольфсбург" хоть и не стал "сладким" жребием для "Шахтера", но и непроходимым соперником тоже не является. В играх с "Бенфикой" команда Луиша Каштру показала, что сейчас готова взламывать самую разную оборону и вытаскивать матчи на характере, а "волки" явно не являются "крепким орешком". Но с другой стороны у немцев достаточно уровня, чтобы с самого начала (да еще и на своем поле) повести игру по своему сценарию и первым распечатать ворота Пятова, заставив "Шахтер" быть догоняющим. Хотя сейчас для "Вольфсбурга" преимущество своего поля сильно нивелируется - матч пройдет при пустых трибунах из-за предостережений коронавируса.

ФК "Шахтер" shakhtar.com

К тому же стоит учитывать, что "Шахтер" на этот матч потерял основного разрушителя (да и вообще во многом системообразующего игрока центра поля) - Тараса Степаненко, который был вынужден делать операцию на колене. Также дончане не смогут рассчитывать на флангового хавбека Соломона, а под вопросом пока находятся Коваленко, Марлос и Алан Патрик - важные игроки полузащиты.

У "Вольфсбурга" же из-за травм не сыграют защитник Виллиам и полузащитник Гилявоги. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Вольфсбург" - "Шахтер", который начнется 27 февраля на "Фольксваген-Арена" в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТЕР"

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА

Вольфсбург (Германия). "Фольксваген-Арена". 22:00

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТЕР"

Посмотреть в прямом эфире первый матч "Шахтера" в 1/8 финала ЛЕ можно будет на украинском телеканале "Футбол 1". Также трансляцию можно будет найти в интернете на российском "Матч! Футбол 3" и белорусском "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТЕР"

В первом матче этой пары букмекеры особо не выделяют фаворита, отдавая хозяевам лишь небольшое предпочтение - коэффициент на их победу равен 2,30. На "Шахтер" же предлагают поставить с коэффициентом 3,20, а ничья котируется цифрами 3,40.

КТО РАССУДИТ МАТЧ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТЕР"

Обслужит игру в Германии словенская бригада арбитров во главе с известным Дамиром Скоминой. Помогать на линиях ему будут Юре Прапротник и Роберт Вукан (оба - Словения).

🔥 Мы сделали первый шаг к мечте и готовы идти дальше!



⚒ Поддержите "Шахтер" в матче с "Вольфсбургом" 19 марта в Харькове! 💥



Билеты на игру Лиги Европы на ОСК "Металлист": https://t.co/jm1c9JLPaX.



👏🏻 #Украина, идем дальше вместе! pic.twitter.com/YI6pJJLjrm — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 7, 2020

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТЕР"

Оливер Гласнер, главный тренер "Вольфсбурга":

– Наша цель – пройти в следующий раунд. Конечно неприятно играть при пустых трибунах, но мы не можем повлиять на эти обстоятельства. Мы хотели бы, чтобы ситуация сложилась по-другому, но на данный момент нужно понимать, что это лучшее решение. "Шахтер" – очень хорошая команда, которая обладает невероятной атакой. У них есть игроки, которые годами играют на высшем уровне. Нам будет очень сложно в обороне. Я также ожидаю, что "Шахтер" будет играть компактною

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Все, кто прилетел с нами, абсолютно готовы. Выберем наилучший вариант состава из возможных. Предстоит очень сложная борьба. "Вольфсбург" выступает в Бундеслиге, одной из топ-пяти лиг Европы. Чтобы добиться положительного результата, нужно быть на высоком уровне. Мы отдаем себе отчет в том, что раунды плей-офф состоят из двух матчей и завтра еще ничего не решится, ведь это только первая часть.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Вольфсбург" (4-3-3): Кастеелс - Штеффен, Кнохе, Брукс, Пауло Отавио - Арнольд, Шлагер, Герхардт - Мехмеди, Вегхорст, Брекало

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Маркос Антонио, Алан Патрик - Тете, Марлос, Тайсон - Мораес

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