Главная Новости
12 марта • обновлено в 04:24
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Вольфсбург - Шахтер: смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Европы

583
Читать материал на украинском

Если в 1/16 плей-офф Лиги Европы "Шахтер" боролся с несбалансированной и сумбурной "Бенфикой", то теперь "горняки" встрется с прагматичным "Вольфсбургом". Первый их матч пройдет 12 октября в Германии.

"Вольфсбург" хоть и не стал "сладким" жребием для "Шахтера", но и непроходимым соперником тоже не является. В играх с "Бенфикой" команда Луиша Каштру показала, что сейчас готова взламывать самую разную оборону и вытаскивать матчи на характере, а "волки" явно не являются "крепким орешком". Но с другой стороны у немцев достаточно уровня, чтобы с самого начала (да еще и на своем поле) повести игру по своему сценарию и первым распечатать ворота Пятова, заставив "Шахтер" быть догоняющим. Хотя сейчас для "Вольфсбурга" преимущество своего поля сильно нивелируется - матч пройдет при пустых трибунах из-за предостережений коронавируса.

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

shakhtar.com

К тому же стоит учитывать, что "Шахтер" на этот матч потерял основного разрушителя (да и вообще во многом системообразующего игрока центра поля) - Тараса Степаненко, который был вынужден делать операцию на колене. Также дончане не смогут рассчитывать на флангового хавбека Соломона, а под вопросом пока находятся Коваленко, Марлос и Алан Патрик - важные игроки полузащиты.

У "Вольфсбурга" же из-за травм не сыграют защитник Виллиам и полузащитник Гилявоги. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Вольфсбург" - "Шахтер", который начнется 27 февраля на "Фольксваген-Арена" в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТЕР"

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА

Вольфсбург (Германия). "Фольксваген-Арена". 22:00

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 0:0

___________________________________________________________

Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТЕР"

Посмотреть в прямом эфире первый матч "Шахтера" в 1/8 финала ЛЕ можно будет на украинском телеканале "Футбол 1". Также трансляцию можно будет найти в интернете на российском "Матч! Футбол 3" и белорусском "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТЕР"

В первом матче этой пары букмекеры особо не выделяют фаворита, отдавая хозяевам лишь небольшое предпочтение - коэффициент на их победу равен 2,30. На "Шахтер" же предлагают поставить с коэффициентом 3,20, а ничья котируется цифрами 3,40.

Читайте также: команде экс-тренера "Шахтера" запретили ехать на матч Лиги Европы

КТО РАССУДИТ МАТЧ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТЕР"

Обслужит игру в Германии словенская бригада арбитров во главе с известным Дамиром Скоминой. Помогать на линиях ему будут Юре Прапротник и Роберт Вукан (оба - Словения).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТЕР"

Оливер Гласнер, главный тренер "Вольфсбурга":

– Наша цель – пройти в следующий раунд. Конечно неприятно играть при пустых трибунах, но мы не можем повлиять на эти обстоятельства. Мы хотели бы, чтобы ситуация сложилась по-другому, но на данный момент нужно понимать, что это лучшее решение. "Шахтер" – очень хорошая команда, которая обладает невероятной атакой. У них есть игроки, которые годами играют на высшем уровне. Нам будет очень сложно в обороне. Я также ожидаю, что "Шахтер" будет играть компактною

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Все, кто прилетел с нами, абсолютно готовы. Выберем наилучший вариант состава из возможных. Предстоит очень сложная борьба. "Вольфсбург" выступает в Бундеслиге, одной из топ-пяти лиг Европы. Чтобы добиться положительного результата, нужно быть на высоком уровне. Мы отдаем себе отчет в том, что раунды плей-офф состоят из двух матчей и завтра еще ничего не решится, ведь это только первая часть.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Вольфсбург" (4-3-3): Кастеелс - Штеффен, Кнохе, Брукс, Пауло Отавио - Арнольд, Шлагер, Герхардт - Мехмеди, Вегхорст, Брекало

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Маркос Антонио, Алан Патрик - Тете, Марлос, Тайсон - Мораес

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
Коронавирус Лига Европы
Место
Германия Вольфсбург
Теги
ФК Шахтер ФК Вольфсбург
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Кингз
VS
Оттава Сенаторз
Победа Лос-Анджелеса в основное время
1.99 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Виннипег Джетс
Победа Виннипега или ничья в основное время
1.73 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Чикаго с нулевой форой
1.55 Сделать ставку
Оклахома Сити Тандер
VS
Юта Джаз
Победа Оклахомы с форой в -2,5 очка
1.93 Сделать ставку
Даллас Маверикс
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с нулевой форой
1.89 Сделать ставку
Майами Хит
VS
Шарлотт Хорнетс
Победа Майами с форой в -9,5 очка
1.83 Сделать ставку
Атланта Хокс
VS
Нью-Йорк Никс
Тотал больше 117,5 очка Атланты
1.87 Сделать ставку
Пидручный
VS
Фак
Украинец финиширует выше словенца
1.616 Сделать ставку
Севилья
VS
Рома
Обе команды забьют
1.86 Сделать ставку