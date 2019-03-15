Война Англии: онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 13 марта, завершилась 1/8 финала Лиги чемпионов, где итальянский "Ювентус" и испанская "Барселона" добыли последние путевки в четвертьфинал. Сегодня они вместе с другими участниками 1/4 узнают своих соперников.
Жеребьевка традиционно пройдет в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА и распределит в четвертьфинале 8 клубов: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" (все — Англия), "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Аякс" (Голландия) и "Порту" (Португалия).
Your 2018/19 #UCL quarter-finalists 🙌— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2019
🇳🇱 @AFCAjax
🇪🇸 @FCBarcelona
🇮🇹 @juventusfc
🏴 @LFC
🏴 @ManCity
🏴 @ManUtd
🇵🇹 @FCPorto
🏴 @SpursOfficial
Who are you backing to lift the 🏆? pic.twitter.com/dLLjJCEGq8
Жеребьевка пройдет без исключений в правилах, каждая команда может встретиться с любым из возможных соперников. С большой долей вероятности, в 1/4 нас ждет пара из британских клубов.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/4 финала, которая начнется в 13:00 по киевскому времени.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов
Ньон (Швейцария). 13:00
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Жеребьевка еще не началась
ГДЕ СМОТРЕТЬ
В прямом эфире жеребьевку будет транслировать ТК "Футбол 1". Также жеребьевку можно будет найти в эфирах российских вещателей "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1" и "Евроспорт 1", а также белорусского "Беларусь 5".
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