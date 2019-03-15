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Война Англии: онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

1.5тЧитать материал на украинском

В среду, 13 марта, завершилась 1/8 финала Лиги чемпионов, где итальянский "Ювентус" и испанская "Барселона" добыли последние путевки в четвертьфинал. Сегодня они вместе с другими участниками 1/4 узнают своих соперников.

Жеребьевка традиционно пройдет в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА и распределит в четвертьфинале 8 клубов: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" (все — Англия), "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Аякс" (Голландия) и "Порту" (Португалия).

Жеребьевка пройдет без исключений в правилах, каждая команда может встретиться с любым из возможных соперников. С большой долей вероятности, в 1/4 нас ждет пара из британских клубов.

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OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/4 финала, которая начнется в 13:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

Ньон (Швейцария). 13:00

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Жеребьевка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В прямом эфире жеребьевку будет транслировать ТК "Футбол 1". Также жеребьевку можно будет найти в эфирах российских вещателей "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1" и "Евроспорт 1", а также белорусского "Беларусь 5".

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Темы
Лига чемпионовжеребьевка
Место
ШвейцарияНьон
Теги
УЕФАФК ЮвентусФК БарселонаФК ПортуФК АяксФК Манчестер СитиФК Манчестер ЮнайтедФК ЛиверпульТоттенхэм Хотспур
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Moriarty Carla
Moriarty Carla
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