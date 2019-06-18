Вопиющий инцидент произошел в матче 11-го тура Высшей лиги чемпионата Львовской области между командами "Феникс-Стефано" и "Мостиска".

После того, как главный арбитр выгнал футболиста гостей Максима Козырева, президент и играющий тренер "Мостиска" Андрей Шагало ударил арбитра кулаком в голову.

Команда гостей отказалась продолжать встречу. Решение о судьбе встречи должен в ближайшее время вынести КДК Федерации футбола Львовской области.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Ранее в сети появилась видео запись скандала на матче Высшей лиги чемпионата Закарпатской области по футболу между командами "Карпаты" и "Поляна" из одноименного села в Свалявском районе.

В ролике болельщики "Карпат" из поселка Дубовое Тячевского района жестко бьют главного рефери встречи.

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