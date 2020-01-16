Вице-президент ФФУ посетил вечеринку "Русское Рождество" с Лепсом

Вице-президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) и глава Федерации футбола Донецкой области Максим Ефимов был замечен на вечеринке "Русское Рождество".

Торжественная мероприятие, во время которой выступал российский певец Григорий Лепс, прошло 7 января в Куршевеле — горнолыжном курорте во французских Альпах.

Максим Ефимов с женой Анной и двумя детьми. Старшая дочь нардепа Изабелла учится в Великобритании. facebook.com/ Михаил Ефимов

"Вечеринка называлась "Русское Рождество" и организовывалась для богатых русских, которые тут катаются на лыжах и тусуются. Этот столик в ресторане забронировали заблаговременно, но другие гости им все время интересовались. Российские бизнесмены и олигархи хотели сидеть там, ближе к Лепсу, подпевать, но организаторы отвечали, что бронь на него не снимают", - цитирует strana.ua одного из гостей.

Как оказалось, это место забронировал вице-президент УАФ Максим Ефимов со своей компанией.

"Место за самым первым столиком под сценой стоило около 10 000 долларов. В стоимость входил такой себе минимум по еде, но это высокая кухня, безусловно, и капля алкоголя. За все остальное надо было доплачивать. Но какое же русское Рождество без блинов с черной икрой? Конечно, и блины были, и танцы под Лепса", — подытожил очевидец.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава комитета национальных сборных Мирон Маркевич получает в месяц 729 905 грн. Зарплата остальной элиты ФФУ измеряется шестизначными цифрами.

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