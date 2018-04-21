Виталий Кличко рассказал, что будет с теми, кто посетит финалы ЛЧ в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что все болельщики, которые придут на финалы (мужской и женский) Лиги чемпионов в Киеве, получат огромное удовольствие от праздника футбола.

"Я счастлив, что в нашем городе пройдут финалы Лиги чемпионов. Это замечательный праздник спорта, я убежден, что каждый, кто посетит 24 и 26 мая в Киеве решающие поединки женской и мужской Лиги чемпионов, будет в восторге от нашего гостеприимства", – цитирует Кличко пресс-служба ФФУ.

Как сообщал ранее "Обозреватель" финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на НСК "Олимпийский", а финал женской ЛЧ – 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.