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/Новости футбола

Винник может сорвать матч сборной Украины

2.1тЧитать материал на украинском

Матчи сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2020 против Сербии и Люксембурга, которые должен принять стадион "Арена Львов", могут перенести.

В планы национальной команды может вмешаться популярный певец Олег Винник, который в начале июня дает концерт на спортивной арене.

"Львов Арена" может отказаться от матча сборной Украины, потому что там 1 июня должен состоятся концерт Олега Винника. Я очень уважаю этого певца, но все-таки футбольная арена – это футбольная арена", - высказался известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык Live".

Винник может сорвать матч сборной Украины

twitter.com/ffukraine

При этом он отметил, что самому городу необходимы матчи такого уровня, чтобы заинтересовать болельщиков.

"Футбол во Львове, особенно в последние годы, несмотря на то, что город представляют две команды в Премьер-лиге Украины, далеко не на лучшем уровне. А поддержка сборной Украины там просто невероятная. Если концерт Винника может помешать игре национальной сборной, то вы понимаете, на каком месте в Украине футбол", - возмутился Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина в квалификации отбора Евро-2020 попала в группу B, где сыграет с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.

  • Украина с Португалией сыграет 22 марта в Лиссабоне. Вторая игра состоится в Киеве на "Олимпийском" 14 октября 2019 года.

  • Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил о скором возвращении в ряды национальной команды.

  • Лидер португальской сборной высказался о национальной команде Украины, с которыми им предстоит сыграть в стартовом поединке отбора.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персона
Олег Винник
Теги
сборная Украины по футболуАрена Львов
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