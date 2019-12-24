"Вест Хэм" выгоняет Ярмоленко

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко будет выставлен на продажу в ближайшее трансферное окно, которое откроется в январе 2020 года.
Как сообщает Football Insider со ссылкой на свои источники, руководство "молотобойцев" недовольно отдачей от футболиста сборной Украины.
30-летнего форварда "Вест Хэм" планирует продать за себестоимость. Летом 2018 года за Андрея заплатили около 18 млн фунтов.
Отметим, что в текущем чемпионате Англии в Премьер-лиги Ярмоленко провел 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал одну результативную передачу.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября Ярмоленко отличился победным голом в ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Украинец был признан лучшим игроком матча.
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