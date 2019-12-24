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24 декабря • обновлено в 20:58
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"Вест Хэм" выгоняет Ярмоленко

"Вест Хэм" выгоняет Ярмоленко
Наш футболист будет выставлен на продажу
4.6т Читать материал на украинском

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко будет выставлен на продажу в ближайшее трансферное окно, которое откроется в январе 2020 года.

Как сообщает Football Insider со ссылкой на свои источники, руководство "молотобойцев" недовольно отдачей от футболиста сборной Украины.

30-летнего форварда "Вест Хэм" планирует продать за себестоимость. Летом 2018 года за Андрея заплатили около 18 млн фунтов.

Отметим, что в текущем чемпионате Англии в Премьер-лиги Ярмоленко провел 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал одну результативную передачу.

Новости
Матч с участием Ярмоленко в Англии повторил уникальный рекорд

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября Ярмоленко отличился победным голом в ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Украинец был признан лучшим игроком матча.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия Лондон
Тег
ФК Вест Хэм
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