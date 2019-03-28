"Верну деньги": футболист сборной Украины разошелся после матча с Люксембургом

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда резко отреагировал на критику игры сборной Украины во встрече с Люксембургом в отборе к Евро-2020.

Во время вылета в Украину в аэропорту вратарь "желто-синих" Денис Бойко подозвал партнера по клубу и дал что-то почитать в своем телефоне. Увиденное вызвало на лице центрбека досаду. "Да давайте я верну деньги за билеты, кому игра не понравилась", – заявил Бурда, чьи слова приводит издание "Сегодня".

Новости Португальский адвокат отказался от слов по делу о наказании сборной Украины

Никита Бурда Федерация футбола Люксембурга

Динамовца завела эта ситуация до такой степени, что он принялся предлагать деньги другим футболистам сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборной Украины по футболу грозит присуждение технических поражений в отборе Евро-2020 из-за участие в матчах с Португалией и Люксембургом натурализованного бразильца Жуниора Мораеса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!