Вернидуб с "Шахтером" выдал фантастический триллер в чемпионате Беларуси

В ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси брестское "Динамо", ведя 2:0, уступило "Шахтеру" из Солигорска (4:2), но все равно прошло дальше. Ключевым стало поражение "Шахтера" в гостевом матче 0:2.

В первом тайме "горняки", которых тренирует украинец Юрий Вернидуб, вчистую уступили сопернику, проиграв 0:2. Ситуация перевернулась после перерыва, когда солигорцы смогли закатить четыре безответных мяча.

"Не хватило чуть-чуть, бывает. Самое важное, мы показали, что мы команда. Я горжусь каждым из своих футболистов", - прокомментировал матч Вернидуб.

Отметим, что это третье поражение кряду команды Сергея Ковальчука. Ранее "Динамо" уступало "Витебску" (0:1) и дважды "Шахтеру" (0:2, 2:4).

В минувшем году брестская команда проигрывала лишь однажды, уступив в чемпионате минскому "Динамо" (1:2).

1/2 финала

Шахтер – Динамо Брест 4:2 (0:2, 4:0)

Голы: 0:1 – 19 Савицкий, 0:2 – 38 Гордейчук, 1:2 – 58 Иванович, 2:2 – 60 Лисакович, 3:2 – 66, пенальти Лисакович, 4:2 – 74 Подстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный случай произошел в чемпионате Беларуси по футболу - единственном футбольном турниру в Европе, не приостановленном из-за пандемии коронавируса.

На 30-й минуте матча 6-го тура между "Смолевичами" и "Динамо" Минск (1:3) на поле попытался пробраться упитанный кот.

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