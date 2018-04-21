Венгерские футболисты устроили самую нелепую симуляцию года

Известно, что футболисты склонны тянуть время в финале матча, чтобы сохранить преимущество своей команды, но то, что произошло в матче Высшей лиги Венгрии между "Дьером" и "Ньиредьгазой", вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Болельщики назвали происходящее самой нелепой симуляцией года.

На 85-й минуте, ведя в счете 1:0, сразу три игрока "Дьера" упали на поле в своей штрафной площади и заставили рефери прервать матч.

Комментаторы в интернете теперь обвиняют их в симуляции, но признают, что это был довольно рискованный шаг, потому что, если б рефери позволил игре продолжить, защита лишилась бы трех игроков.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что известный футболист получил реальную травму во время симуляции в матче Лиги чемпионов.