Ведущий "Великого футбола": если завтра "Шахтер" пригласит Луческу, он придет

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов заявил, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу незамедлительно вернется в "Шахтер", если ему поступит такое предложение.

В эфире программы "Денисов TIME" на YouTube-канале "Великий футбол" он сравнил румынского наставника с доном Вито Корлеоне из фильма "Крестный отец", для которого главное – бизнес. Несмотря на это, Александр считает, что президент "горняков" Ринат Ахметов не пойдет на такие маневры.

"С учетом того, что мы видели в последнее время в ситуации с приходом Луческу в "Динамо", я нисколько не сомневаюсь, что если завтра "Шахтер" пригласит его в команду, то он придет. Правда, я думаю, что если через полгода-год, когда с ним расстанется донецкий клуб, и его позовут киевляне, то он тоже придет. У Луческу нет ничего личного, как в фильме "Крестный отец". Несмотря на все это, сомневаюсь, что к таким маневрам будет морально готов Ринат Ахметов", – сказал Денисов.

Напомним, что Луческу в 2004-2016 годах возглавлял "Шахтер", завоевав с донецким клубом множество трофеев, а летом 2020 года стал тренером "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий "Великого футбола" раскритиковал украинских болельщиков за "нафталиновый пережиток из прошлого".