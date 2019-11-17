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17 ноября • обновлено в 13:52
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Вацко поиздевался над сборной России после разгрома в отборе Евро-2020

4.8т
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Знаменитый украинский футбольный комментатор Виктор Вацко остроумно отреагировал на разгромное поражение сборной России бельгийцам в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Вацко поиздевался над сборной России после разгрома в отборе Евро-2020

"А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?" — иронично спросил Вацко в своём Twitter.

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До матча с Бельгией главный тренер российской команды Станислав Черчесов заявлял, что главной целью для его подопечных является победа на Евро-2020.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, гарантировав себе второе место в группе I. Заключительный матч квалификации состоится 19 ноября. Соперником российской команды станет сборная Сан-Марино.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Виктор Вацко
Тег
сборная России по футболу
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Все логично! Лапти не умеют ничего! Нет у них своей стиралки, телика, микроволновки, телефона, автомобиля (я ваз и газ таковыми не считаю, как и стиралку вятка. Лучше ничего не производить, чем то, что калечит людей или через что люди мучаются). Огородить их забором и точка!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Специально для Вацько... Титул чемпиона Европы дается победившему в финале чемпионата Европы. Остальное - вторично.
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
когда стране нечем гордится-она радуется неудачам других...это принцип всех постсоветских лимитрофов)))
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