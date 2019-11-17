Вацко поиздевался над сборной России после разгрома в отборе Евро-2020

Знаменитый украинский футбольный комментатор Виктор Вацко остроумно отреагировал на разгромное поражение сборной России бельгийцам в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

"А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?" — иронично спросил Вацко в своём Twitter.

А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул 🏆🥇 чемпіонів Європи? 🤔🤭🤫 — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) November 16, 2019

До матча с Бельгией главный тренер российской команды Станислав Черчесов заявлял, что главной целью для его подопечных является победа на Евро-2020.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, гарантировав себе второе место в группе I. Заключительный матч квалификации состоится 19 ноября. Соперником российской команды станет сборная Сан-Марино.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.

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