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1 июня • обновлено в 13:44
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"Валенсия" раскритиковала тренера "Аталанты", приехавшего больным на матч ЛЧ

  • "Валенсия" и "Аталанта" встречались в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов

  • Первый поединок прошел в Италии, а второй – в Испании

  • Матч на миланском "Сан Сиро" был назван главной причиной вспышки коронавируса в Ломбардии

  • Ответная встреча между командами состоялась при пустых трибунах

  • В своем последнем интервью главный тренер "Аталанты" признался, что ужасно чувствовал себя перед и во время матча в Испании, но не сдавал тест на COVID-19

  • Позже оказалось, что он был болен коронавирусом

1.8т
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"Валенсия" раскритиковала наставника "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, Джан Пьеро Гасперини, который приехал больным на выездной матч Лиги чемпионов в Испанию.

"Приняв во внимание интервью наставника "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, которые появились в итальянской прессе, ФК "Валенсия" выражает свое удивление, поскольку тренер соперников понимал, что испытывает симптомы коронавируса за день и в день матча 1/8 финала Лиги чемпионов на нашем стадионе, но не предпринял никаких мер, рискнув жизнями многих людей", – написано на официальном сайте команды.

Джан Пьеро Гасперини

Джан Пьеро Гасперини

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой" состоялся в Испании при пустых трибунах и закончился яркой победой итальянцев со счетом 4:3. В своем последнем интервью Гасперини признался, что ужасно чувствовал себя после приезда в Испанию, но не сдавал тест на коронавирус. Позже тест на наличие COVID-19 у тренера показал положительный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" назвали главной причиной вспышки коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Лига чемпионов
Теги
ФК Валенсия ФК Аталанта
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