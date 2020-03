Вакцина от коронавируса: фирма президента "Хоффенхайма" добилась успеха

Биофармацевтическая компания немецкого миллиардера и владельца футбольного клуба "Хоффенхайм" Дитмара Хоппа CureVac добилась серьезного прогресса в поиске лекарства от коронавируса.

Как сообщает информагентство AS, бизнесмен также является акционером в фонде Bill and Melinda Gates, который занимается разработкой вакцин от различных инфекционных заболеваний вместе с CureVac.

Стоит отметить, что успехи компании Хоппа не остались без внимания президента США Дональда Трампа, который заявлял о готовности заплатить большие деньги за перенос исследований в его страну, чтобы в первую очередь использовать вакцину для лечения американцев. Владелец "Хоффенхайма" ответил отказом, сказав, что хочет помочь в борьбе с заболеванием не только на региональном уровне, а и на мировом.

How @realDonaldTrump wants to secure a German #vaccine company against the will of the German government exclusively for the US. Today in @WELTAMSONNTAG https://t.co/PBCIUWw4H9