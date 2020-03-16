Главная Новости
16 марта • обновлено в 18:30
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Вакцина от коронавируса: фирма президента "Хоффенхайма" добилась успеха

2.3т
Читать материал на украинском

Биофармацевтическая компания немецкого миллиардера и владельца футбольного клуба "Хоффенхайм" Дитмара Хоппа CureVac добилась серьезного прогресса в поиске лекарства от коронавируса.

Как сообщает информагентство AS, бизнесмен также является акционером в фонде Bill and Melinda Gates, который занимается разработкой вакцин от различных инфекционных заболеваний вместе с CureVac.

Разработка вакцины от коронавируса

Разработка вакцины от коронавируса

Укринформ

Стоит отметить, что успехи компании Хоппа не остались без внимания президента США Дональда Трампа, который заявлял о готовности заплатить большие деньги за перенос исследований в его страну, чтобы в первую очередь использовать вакцину для лечения американцев. Владелец "Хоффенхайма" ответил отказом, сказав, что хочет помочь в борьбе с заболеванием не только на региональном уровне, а и на мировом.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская порнозвезда пообещала секс разработчику вакцины от коронавируса.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Германия
Тег
ФК Хоффенхайм
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Ворскла
VS
Львов
Победа Ворсклы с нулевой форой
1.60 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Олимпик
Победа Днепра-1 с нулевой форой
1.57 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Александрии с нулевой форой
2,00 Сделать ставку
Колос
VS
Десна
Победа Десны
2,02 Сделать ставку
Вакцина от COVID-19 будет найдена в 2020 году
1.75 Сделать ставку
Курс доллара на 1.07.2020 будет выше 30.5 гривен
2.00 Сделать ставку
Сезон в УПЛ будет приостановлен и доигран позже
1.44 Сделать ставку
Евро-2020 будет перенесен на 2021 год
2.00 Сделать ставку
ЦСКА
VS
Динамо Москва
Победа Динамо Москва с форой в +1,5 шайбы
1.93 Сделать ставку
Ак Барс
VS
Салават Юлаев
Тотал больше 4,5 шайб
2,01 Сделать ставку