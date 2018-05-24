"В жизни такого не было": Шовковский перенес жуткое "оскорбление"

Легендарный голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский на своей странице в Facebook поделился жизненной историей, которая с ним случилась на днях. По словам прославленного вратаря, подобного "оскорбления" он не испытывал за всю жизнь.

Александр ждал приятеля, который опаздывал на встречу, и в этот момент мимо него проходил случайный прохожий. Мужчина обратился к Шовковскому с абсолютно неожиданной речью.

"Думаю, узнал. Сейчас попросит то ли автограф, то ли сфотографироваться. А он возьми и спроси:

— Закурить не будет?

Отвечаю важным и гордым таким голосом:

— Не курю!

Пристально ещё так вглядывается и просто с ног сшибает следующим вопросом:

— А ты не из "Шахтера" случайно? Очень уж на футболиста похож!

Я в полной растерянности:

— Нет!!! Точно не из "Шахтера" и точно не "футболист"!

— Но на футболиста очень похож!!!

И пошёл себе дальше по своим делам, оставив меня с истерическим смехом", - заключил Шовковский.

Как сообщал OBOZREVATEL недавноШовковский раскрыл шокирующую правдуо семейной жизни.