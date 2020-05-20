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21 мая • обновлено в 00:16
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В "Зените" хотят избавиться от Тимощука

2.9т
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Легендарный экс-футболист сборной Украины, работающий с 2017 года тренером в российском "Зените" Анатолий Тимощук, может покинуть питерский клуб после этого сезона, сообщает Metaratings.ru.

Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук

ФК Зенит

Главный тренер команды Сергей Семак не хочет, чтобы 41-летний специалист оставался в его тренерском штабе. Источник сообщает, что сам клуб доволен работой Тимощука.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Сергей Стаховский считает, что Анатолию Тимощуку карьеру в сборной перечеркнула поездка в Россию.

Отметим, что бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая обвинила экс-игрока "Шахтера" и "Зенита" в отсутствии позиции относительно войны между Украиной и Россией.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Анатолий Тимощук
Тег
ФК Зенит
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