В Украине вернули зрителей на международные матчи: названо условие

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил возможность проведения международных матчей клубов и сборных со зрителями.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), для этого регион должен находиться в "зеленой" (выполняются общеобязательные требования поведения в условиях коронавируса, учреждения работают в обычном режиме) или "желтой" (дополнительно запрещается посещать социальные учреждения, в которых находятся люди пожилого возраста) зоне.

При проведении матчей в вышеуказанных зонах необходимо придерживаться требования о пребывании не более 1 человека на 5 кв. метров общей площади территории и правила социального дистанцирования.

Если регион находится в "оранжевой" или "красной" зоне, то на матче могут присутствовать не более 220 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ были опубликованы условия для допуска украинских болельщиков на трибуны.

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