В УЕФА отреагировали на протесты в Беларуси

УЕФА отреагировал на протесты в Беларуси.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал возможный перенос матчей белорусских клубов в еврокубках на фоне протестов, которые происходят в стране после выборов президента.

"УЕФА осведомлен о текущей ситуации в Беларуси, и мы внимательно следим за развитием событий в стране", – цитирует ответ организации издание Tribuna.

Напомним, что многие жители Беларуси возмутились официальными результатами президентских выборов в стране, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. Участники протестов требуют отмены результатов, поскольку считают, что они были сфальсифицированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе антиправительственных митингов был задержан и избит белорусский боец смешанных единоборств Алексей Кудин. В сети также появилась фотография хоккеиста Ильи Литвинова, который стал жертвой насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.