В Twitter сообщили, что Криштиану Роналду при смерти. Фотофакт

Один из самых популярных футбольных Twitter-аккаунтов Footballogue в ночь на 5 декабря сообщил о критическом состоянии португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Издание, которое никогда не публиковало "желтые" и непроверенные новости, и на аккаунт которого подписано 1,2 млн человек, сообщило, что футболист серьезно пострадал в автокатастрофе и находится "между жизнью и смертью в госпитале Турина".

Новость просуществовала 10 минут, после чего была удалена, но вызвала бурый переполох среди фанатов.

Спустя некоторое время Footballogue разместил новый твит, в котором сообщил о хакерской атаке и извинился за недостоверные новости.

"Прошлой ночью мы стали жертвой взлома. Приносим извинения за фальшивые новости, размещенные с нашего аккаунта. Мы делаем все возможное, чтобы наказать виновных", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Роналду принял участие в матче 5-го тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо", забив 750-й гол в своей профессиональной карьере