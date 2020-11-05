В США футболист в невероятном прыжке спас команду от гола. Видео

В матче Высшей лиги футбола США (МЛС) между "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Сиэтл Саундерс" защитник гостей в невероятном прыжке спас команду от пропущенного гола.

На 15-й минуте поединка при счете 0:0 соперник подал угловой, после которого голкипер допустил ошибку на выходе, не сумев зафиксировать мяч. В результате суматохи в штрафной площади футболист "Лос-Анджелеса" нанес удар по, казалось, незащищенным воротам соперника, но Алекс Ролдан проявил чудеса реакции и перевел игровой снаряд в перекладину, прежде чем он был выбит в поле.

Матч между командами закончился вничью 1:1 – "Сиэтлу" удалось отыграться на третьей добавленной ко второму тайму минуте. "Гэлакси" занимает 10-е место в Западной конференции МЛС, а "Саундерс" идут третьими после 21 сыгранного поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий "Спортинг Канзас Сити" забил потрясающий гол в стиле могильщика команды Лобановского.