"Шахтер" назвал фантастическую стоимость своего лидера

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин готов вступить в переговоры по трансферу Исмаили, если покупатель предложит не менее 50 млн евро.

"Если мы продаем своих игроков, то продаем очень дорого. Исмаили на сегодняшний день один из ключевых игроков нашей команды и один из лучших левых защитников Европы. Его отступная стоимость по контракту составляет 100 млн евро. Продать Исмаили в "Рому" за 15 млн евро? Когда мы получим предложение в 50 миллионов евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс по игроку", - цитирует Палкина Football.ua.

Ранее в СМИ появилась информация, что чемпионы Украины готовы были отпустить футболиста не менее, чем за 20 миллионов евро. Однако "волкам" удалось сбить цену и стороны сошлись на сумме в 15 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" оперативно нашел замену Паулу Фонсеке, объявив о приходе нового тренера.

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