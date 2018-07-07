В сети показали "секретный указ" Путина по ЧМ-2018 - фотофакт

В сети появился так называемый указ президента России Владимира Путина, в котором указывается, кто должен выиграть чемпионат мира по футболу-2018. Судя по фотографии "документа", мундиаль выиграет команда России, обыграв в финале Францию.

Напомним, что команда Франции в 1/4 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Уругвая (2:0), при этом уругвайский голкипер допустил дикий ляп во время матча. Во втором четвертьфинале 6 июля Бразилия потерпела сенсационное поражение от Бельгии, уступив со счетом 1:2.

В пятницу, 7 июля состоятся еще два четвертьфинальных поединка. Сборная России в Сочи примет команду Хорватии (21:00), а англичане сразятся с неуступчивыми шведами (17:00).