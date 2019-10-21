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21 октября • обновлено в 17:14
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В Сербии готовят подставу для Роналду в отборе Евро-2020

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Сборная Сербии по футболу, которая является соперником сборной Украины в квалификации Евро-2020, намеревается использовать любые способы для выхода в финальную часть чемпионата Европы.

Сербия и Португалия поборются за второе место в группе В

Сербия и Португалия поборются за второе место в группе В

СТАРСПОРТ

За два тура до окончания отборочного цикла сербы отстают от основного конкурента - Португалии - на 1 очко. Федерация футбола Сербии выразила готовность финансово простимулировать соперников сборной Португалии в двух последних играх - сборные Литвы и Люксембурга.

Как утверждает издание Kurir, сербы готовы заплатить этим командам, если они смогут отобрать очки у Криштиану Роналду и К°. Цена вопроса - 500 тысяч евро для каждой сборной.

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Сборная Украины установила исторический рекорд в отборе Евро-2020

Стоит отметить, что Сербии еще предстоит игра против сборной Украины дома. Украинцы уже вышли в финальную часть Евро, досрочно заняв первое место в своей отборочной группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сербии футболист отличился жутким хамством, в результате форварда догоняли всей командой.

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Тема
Евро-2020
Место
Сербия
Теги
сборная Сербии по футболу сборная Португалии по футболу
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