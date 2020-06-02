Сестра бывшего одноклубника Андрея Шевченко по "Милану", а ныне главного тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо умерла в возрасте 37 лет.

"Аурелио де Лаурентис (президент "Наполи" – Ред.) вместе со своей женой Жаклин и сыновьями, менеджерами, техническим персоналом, футболистами приносят искренние соболезнования Дженнаро Гаттузо после смерти его сестры Франчески", – написано на официальной странице "Наполи" в Twitter.

Сестра Дженнаро Гаттузо умерла в возрасте 37 лет

Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 2, 2020

Причина ее смерти не уточняется. Известно, что она попала в больницу в начале февраля и все это время находилась в палате интенсивной терапии. Сегодня, 2 июня, ее состояние резко ухудшилось. Ее жизнь спасти не удалось.

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