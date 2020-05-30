У Руслана Ротаня умер отец

З0 мая на 64 году жизни скончался Петр Ротань - отец главного тренера молодежной сборной Украины и знаменитого футболиста Руслана Ротаня, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Руслан Ротань с отцом

"Выражаем искренние соболезнования Руслану Петровичу, родным и друзьям покойного", - говорится в некрологе.

Петр Ротань защищал цвета "Ворсклы" в 1980-1989 годах. Как и сын, Ротань-старший играл на позиции полузащитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 80-м году жизни скончался бывший тренер "Карпат" и экс-футболист киевского "Динамо".

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