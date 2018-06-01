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В сборной России нашли допингиста перед ЧМ-2018

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Один из игроков в составе сборной России, заявленных на чемпионат мира, употреблял допинг.

Об этом в интервью BBC Sport заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

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"Я видел имена тех, кто был заявлен на чемпионат мира, и я его узнал", - сказал Родченков.

Напомним, что из 1000 российских спортсменов по 30 видам спорта, которым в период с 2012 по 2015 год Родченков помогал скрывать следы употребления запрещенных препаратов, было 34 футболиста.

На прошлой неделе ФИФА заявила, что закончила допинговое расследование в отношении российских футболистов по причине "недостаточного количества доказательств".

В свою очередь, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что соглашается с решением ФИФА закрыть дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководители российского спорта признались о существовании в стране допинговой системы.

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Тема
ЧМ-2018
Объект
сборная России по футболу
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