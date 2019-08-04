В России ОМОН жестко избил болельщиков из-за курилки

В России отряд милиции особого назначения избил болельщиков санкт-петербургского "Зенита" по ходу матча 4-го тура Премьер-лиги против ФК "Краснодар".

Инцидент произошел между таймами, когда группа болельщиков вышла покурить, но наткнулась на ограждения. Фанаты начали отодвигать забор, сотрудники ОМОНа попытались не допустить этого.

Начавшаяся словесная перепалка вылилась в столкновение с применением полицией спецсредств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 4-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" М футболист хозяев Эсекиэль Понсе получил прямую красную карточку за гнусный удар голкипера московского "Динамо" Антона Шунина.

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