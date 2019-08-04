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В России ОМОН жестко избил болельщиков из-за курилки

2.1т Читать материал на украинском

В России отряд милиции особого назначения избил болельщиков санкт-петербургского "Зенита" по ходу матча 4-го тура Премьер-лиги против ФК "Краснодар".

Инцидент произошел между таймами, когда группа болельщиков вышла покурить, но наткнулась на ограждения. Фанаты начали отодвигать забор, сотрудники ОМОНа попытались не допустить этого.

Начавшаяся словесная перепалка вылилась в столкновение с применением полицией спецсредств.

Новости
Появилось жесткое видео избиения фанатов "Спартака" ОМОНовцами

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 4-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" М футболист хозяев Эсекиэль Понсе получил прямую красную карточку за гнусный удар голкипера московского "Динамо" Антона Шунина.

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Карпов Стас
Карпов Стас
Что-то я не нашел видео "жестокого избиения". Не надо врать!
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Makc Махов
Makc Махов
Карпов Стас, нужно было жёстче. Ведь ]{ацап любит ласку. Бгггггаааа
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Питон Каа
Питон Каа
Ну и что? Порядок должен быть, а они его обеспечивают. Браво.
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