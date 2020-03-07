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7 марта • обновлено в 12:34
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В России футболисты "Нефтяника" попали в ДТП под Ульяновском

1.2т
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В России пассажирский автобус с футболистами детской команды "Нефтяник" попал в ДТП. Транспортное средство съехало в кювет и упало на бок.

В результате девять детей пострадали, троих из них отправили в реанимацию в тяжелом состоянии. Повреждения получил и один из взрослых.

"У одного мальчика что-то с рукой, почти оторвало ее, было очень много крови, снег весь в крови", – цитирует одного из свидетелей места происшествия Евроспорт.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением автобуса на обледенелой трассе. При этом остается пока неизвестным, были ли соблюдены все условия по перевозке детей.

ДТП под Ульяновском

ДТП под Ульяновском

Gazeta.ru

ДТП под Ульяновском

ДТП под Ульяновском

Gazeta.ru

ДТП под Ульяновском

ДТП под Ульяновском

Gazeta.ru

ДТП под Ульяновском

ДТП под Ульяновском

Gazeta.ru

ДТП под Ульяновском

ДТП под Ульяновском

Gazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, автобус гвинейского футбольного клуба "Этуаль де Гвинея" из второго дивизиона попал в аварию, в результате которой девять игроков команды погибли.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Россия Ульяновск
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