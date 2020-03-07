В России пассажирский автобус с футболистами детской команды "Нефтяник" попал в ДТП. Транспортное средство съехало в кювет и упало на бок.

В результате девять детей пострадали, троих из них отправили в реанимацию в тяжелом состоянии. Повреждения получил и один из взрослых.

"У одного мальчика что-то с рукой, почти оторвало ее, было очень много крови, снег весь в крови", – цитирует одного из свидетелей места происшествия Евроспорт.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением автобуса на обледенелой трассе. При этом остается пока неизвестным, были ли соблюдены все условия по перевозке детей.

❗️🚌 Под Ульяновском в аварию попал автобус с детской футбольной командой



В результате ДТП пострадали 10 человек.Шесть детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте,трое детей находятся в больнице,один из них в тяжелом состоянии



Всего в автобусе находилось26 детей pic.twitter.com/vSIxFOu4Je — Nadejda Sorokina (@sornadejda53) February 29, 2020

ДТП под Ульяновском Gazeta.ru

ДТП под Ульяновском Gazeta.ru

ДТП под Ульяновском Gazeta.ru

ДТП под Ульяновском Gazeta.ru

ДТП под Ульяновском Gazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, автобус гвинейского футбольного клуба "Этуаль де Гвинея" из второго дивизиона попал в аварию, в результате которой девять игроков команды погибли.

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