В Москве на матче 'Спартака' в давке затоптали на смерть 66 человек: как все произошло 38 лет назад

20 октября 1982 года в концовке матча 1/16 финала Кубка УЕФА "Спартак" — "Харлем" на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В. И. Ленина в Москве (сейчас — стадион "Лужники") случилась давка, в которой погибли 66 болельщиков столичного клуба, многие из которых были еще подростками.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, все они скончались от компрессионной асфиксии в результате сдавления грудной клетки и живота. В больнице или в машине скорой помощи ни один из пострадавших не умер. 61 человек получил ранения и увечья, в том числе 21 — тяжелые.

Обстановка на трибунах, по показаниям свидетелей, допрошенных следствием, была довольно напряженной: трибуны не успели полностью очистить, и на многих местах ещё оставался снег и лёд, а многие болельщики, пытаясь согреться, приняли значительное количество спиртного. Милиционеров стали массово закидывать снежками и кусками льда, стремясь попасть им по голове, чтобы сбить фуражки.

За несколько минут до окончания матча многие болельщики потянулись к выходу. Основная масса зрителей с трибуны "С" двинулась по лестнице № 1. Так как люди замерзли, и многие были легко одеты, то все хотели побыстрее попасть в метро; по этой лестнице вниз двигался поток плотно прижатых друг к другу людей.

По показаниям очевидцев, на последних ступеньках лестницы упала девушка. Передние остановились и попытались помочь ей подняться, но народ сзади напирал и те, кто попытался помочь, были сразу смяты потоком, повалены и затоптаны. О них продолжали спотыкаться другие, и гора тел росла.

Когда произошёл завал, давление толпы стало настолько большим, что металлические перила лестницы выгнулись под давлением человеческих тел и люди стали падать вниз на бетонный пол. Некоторых людей это спасло от гибели, а некоторые были раздавлены под грудой падающих тел.

Эта давка стала самым трагическим случаем в истории советского и российского спорта .

Информация о количестве жертв этой трагедии появилась в советской печати лишь семь лет спустя, в 1989 году.

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