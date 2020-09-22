В Италии зарезали 33-летнего футбольного арбитра и его девушку

Итальянского футбольного арбитра, который работал на матчах Серий B и С, Даниэле де Сантиса и его партнершу жестоко убили в его же квартире.

Как сообщает издание FootballItalia, 33-летний судья и его девушка Элеонора Манта были найдены мертвыми в Лечче. На их телах обнаружили ножевые ранения. Соседи Де Сантиса услышали крики, а затем и неизвестного мужчину, который убегал с места преступления с ножом.

Арбитр по большей части работал на поединках Серии С, обслужив 130 матчей на протяжении своей карьеры. Его дебют в Серии В состоялся в 2017 году в качестве четвертого судьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее талантливого футболиста зарезали во время драки в Лондоне.