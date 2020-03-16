Главная Новости
16 марта • обновлено в 14:54
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

В Испании зарегистрирована смерть футболиста из-за коронавируса

12.2т
Читать материал на украинском

Футболист аматорской команды "Атлетико Портада Альта" в Испании, работавший также детским тренером клуба, Франсиско Гарсия умер от коронавируса COVID-19.

О этом сообщает Marca.

При этом известно, что у 21-летнего Гарсии был ряд других тяжелых заболеваний, из-за чего он принадлежал к группе риска. Недавно у Гарсии обнаружили онкологическое заболевание, что сделало его организм более уязвимым для коронавируса.

Франсиско Гарсия

Франсиско Гарсия

@AtlPortadaAlta

В последние четыре года Франсиско Гарсия совмещал выступления на футбольном поле с тренерской деятельностью в клубе "Атлетико Портада Альта".

Клуб выразил соболезнования семье покойного через социальные сети: "Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким нашего тренера Франсиско Гарсии, который, к сожалению, покинул нас сегодня". К соболезнованиям присоединился и главный клуб города "Малага".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФИФА приняла экстренное решение из-за коронавируса.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
Место
Испания Малага
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
0
Смешно
0
Интересно
41
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Колос
VS
Десна
Победа Десны
2,02 Сделать ставку
Вакцина от COVID-19 будет найдена в 2020 году
1.75 Сделать ставку
Курс доллара на 1.07.2020 будет выше 30.5 гривен
2.00 Сделать ставку
Сезон в УПЛ будет приостановлен и доигран позже
1.44 Сделать ставку
Евро-2020 будет перенесен на 2021 год
2.00 Сделать ставку
ЦСКА
VS
Динамо Москва
Победа Динамо Москва с форой в +1,5 шайбы
1.93 Сделать ставку
Ак Барс
VS
Салават Юлаев
Тотал больше 4,5 шайб
2,01 Сделать ставку
Барыс
VS
Сибирь
Победа Барыса в основное время
1.87 Сделать ставку
Гезтепе
VS
Ризеспор
Победа Гезтепе
1.77 Сделать ставку
Антальяспор
VS
Сивасспор
Победа Антальяспора или ничья
1.60 Сделать ставку