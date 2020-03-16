В Испании зарегистрирована смерть футболиста из-за коронавируса

Футболист аматорской команды "Атлетико Портада Альта" в Испании, работавший также детским тренером клуба, Франсиско Гарсия умер от коронавируса COVID-19.

О этом сообщает Marca.

При этом известно, что у 21-летнего Гарсии был ряд других тяжелых заболеваний, из-за чего он принадлежал к группе риска. Недавно у Гарсии обнаружили онкологическое заболевание, что сделало его организм более уязвимым для коронавируса.

Франсиско Гарсия @AtlPortadaAlta

В последние четыре года Франсиско Гарсия совмещал выступления на футбольном поле с тренерской деятельностью в клубе "Атлетико Портада Альта".

Клуб выразил соболезнования семье покойного через социальные сети: "Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким нашего тренера Франсиско Гарсии, который, к сожалению, покинул нас сегодня". К соболезнованиям присоединился и главный клуб города "Малага".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФИФА приняла экстренное решение из-за коронавируса.

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